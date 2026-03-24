INI髙塚大夢「今まで頑張ってきたことは、絶対に自分のためになっている」受験失敗に悩む18歳へ送ったアドバイスとは？

11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の髙塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜～木曜22:15頃～）。

3月16日（月）の放送では、受験に失敗し悔しい思いを抱えるリスナーから届いたメッセージに対し、自身の考えを真っすぐに伝えました。

＜リスナーからの相談＞

私は今年受験生なのですが、全部失敗に終わってしまい、滑り止めの大学に行く事になってしまいました。今は悔しい気持ちでしかありません。大学に行ける事には感謝すべきなのですが、今まで頑張ってきたものが意味の無いものになってしまい、どうしたら良いか分からないです。応援してくれた親や先生に向ける顔がありません。私はこれから何を頑張ればいいのでしょうか。（18歳）

＜髙塚からのメッセージ＞

髙塚：うーん……そうだな。でも、絶対に今まで頑張ってきたものは、意味のないものにはなっていないはず！ あとは、やっぱり「期待に応えられなかった」って、すごくマイナスな気持ちになっちゃうかもしれないけれど、絶対にそんなことないから。自分の人生ですからね。今まで頑張ってきたことは、絶対に自分のためになっていると思うし。

あとは、親や先生も一緒に悲しんでいるかもしれないけれども、別に第一志望に行けなかろうが、楽しんでいる姿を見るのが、たぶん先生も親も嬉しいと思いますから。「第一志望には行けなかったけれど、私、今楽しいんです！」と言ったら、絶対に喜ぶと思う。

だから、変に頑張らずに、逆に「今を楽しむこと」を頑張ればいいと思う。第一志望に行けなくても、滑り止めの大学で自分はこういうことを楽しめそうだとか、この大学に行ったのならこれを頑張ろうとかね。前向きなことを考えていったら、自然と気分も晴れてくると思うから、どうか悩みすぎないでください！ そして、ぜひ大学生活を存分に楽しんでください！

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この時期は新生活への切り替えの時期ということで、未来の自分に対する不安が押し寄せてくるような時期かなと思いますけれども。未来のことはその時にならないとわからないですから、今、不安になってもどうしようもないなと思います。それに、意外と自分が思っているより、不安だと思っていたことが不安じゃなかったり、楽しめたりすることもあると思うのでね。楽しむことをずっと考えて頑張ってみてください！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info