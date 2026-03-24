ドイツサッカー連盟（DFB）は24日、同国代表FWジェイミー・レヴェリングの代表離脱を発表した。

ドイツ代表は、FIFAワールドカップ2026欧州予選グループAを5勝1敗で首位通過し、19大会連続21回目の本大会出場を手にした。今月のインターナショナルマッチウィークでは、27日にスイス代表、30日にガーナ代表とそれぞれ対戦する。

本大会のメンバー入りを目指す選手にとって、ラストサバイバルとも言える重要な2試合。19日には26名のメンバーが招集されたが、すでにMFアレクサンダル・パヴロヴィッチ（バイエルン）とMFフェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）の離脱が決定。代わりにともにシュトゥットガルト所属のMFアンジェロ・シュティーラーとMFクリス・ヒューリッヒが追加招集されている。

そして24日、DFBはレヴェリングが筋肉系の負傷により離脱することを発表。なお、今回の離脱に伴う追加招集は行わないことも伝えられた。

2001年2月26日生まれのレヴェリングは現在25歳。グロイター・フュルトでプロデビューを飾り、ウニオン・ベルリンを経て、2023年夏にシュトゥットガルトに期限付き移籍で加入。翌夏に完全移籍へと移行され、2024年10月のオランダ代表戦でドイツ代表デビューを果たしている。