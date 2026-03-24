大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間24日、ロサンゼルス・エンゼルスとオープン戦を戦い7-7で引き分けた。この試合では佐々木朗希が先発を務めたが、その投球内容については厳しい声が上がっているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

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同戦の佐々木は死球、野選、四球でいきなり無死満塁のピンチを招くと、2者連続で押し出し四球を与えたところで降板。オープン戦特別ルールで2回に再登板するも、4回裏1死で降板するまでの間にも四死球を4個与えた。

制球難を改善できないままオープン戦最終登板を終えた佐々木について、同メディアは「デーブ・ロバーツ監督にとって残念なことに、佐々木は今日もここ最近のいつものパターンにはまり、満塁の場面で制球の乱れが重なってピンチを広げた結果、同監督がボールを受け取りに行くことになった。カリフォルニアポストのジャック・ハリス記者は『またしても制球難や球数の多さで1イニングを投げ切れなかった。控えめに言っても不安だ』語った」と言及。

続けて、「佐々木は既に開幕4戦目の先発に指名されている以上、レギュラーシーズンで結果を出せることを示さなければならない。そうでなければ、ジャスティン・ロブレスキ投手が早い段階でブルペンから登板する必要が出てくる他、佐々木の先発ローテにおける長期的な地位が危ぶまれる可能性がある」と記している。

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