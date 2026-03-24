3月27日に開幕を迎える2026年シーズンのプロ野球。オープン戦では熾烈なレギュラー争いが繰り広げられているが、各球団でスターティングメンバーの陣容が見えてきている。ここでは、12球団の開幕スタメン予想を紹介したい。今回は、パシフィック・リーグの福岡ソフトバンクホークス編。

ソフトバンクの開幕オーダーは？

1番（左）柳町達

2番（中）周東佑京

3番（右）近藤健介

4番（DH）柳田悠岐

5番（一）山川穂高

6番（三）栗原陵矢

7番（遊）今宮健太

8番（二）牧原大成

9番（捕）海野隆司

出塁率の高い柳町達を1番に置き、周東佑京とのコンビでチャンス拡大を狙う打線だ。3番に近藤健介がいることで、さらにランナーが貯まる可能性が高まる。

4番の柳田悠岐、5番の山川穂高には、ランナーを返す役割が望まれる。また、栗原陵矢が復調すれば、投手にとっても気の抜けない打線になるだろう。

7番以降は今宮健太、牧原大成、海野隆司の順番とした。牧原と海野は順番が入れ替わることも考えられる。

開幕はホーム・みずほPayPayドーム福岡に北海道日本ハムファイターズを迎える。開幕戦は昨季の沢村賞投手・伊藤大海が立ちはだかるが、2年連続の日本一に向け、最高の相手を打ち崩したい。

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