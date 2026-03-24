数日後に開幕を迎える2026年のメジャーリーグ。今季は新たに3人の日本人選手がメジャー挑戦を果たす。

3人のうち、村上宗隆（ヤクルト→ホワイトソックス）と岡本和真（巨人→ブルージェイズ）の2人が打者だ。メジャーでの日本人選手に対する評価は、「投手＞打者」という構図が定着しているが、村上と岡本の2人にはそれを覆す活躍が期待されている。

2人は2020年から2024年までセ・リーグの本塁打王を争ってきた。2020年に岡本が本塁打王に輝いたのを皮切りに、その座を3度ずつ分け合っている（21年はタイ）。

昨季はケガの影響もあって、そろって規定打席に達しなかったが、年齢的にもピークはまだ先。特に岡本より3歳若い26歳の村上はアップサイド（伸びシロ）もたっぷり。1年目からいきなり30本塁打超えがあっても驚けない。

しかし、メジャーでは日本人長距離砲が苦戦してきた歴史がある。NPBで本塁打王に輝き、海を渡った日本人打者は過去に3人いた。

松井秀喜、中村紀洋、筒香嘉智だが、このうちメジャーで成功を収めたのは松井秀喜だけで、中村と筒香は通算打率1割台で帰国している。唯一、爪痕を残した松井にしてもメジャーでは中距離打者の扱いだった。

今季は二刀流の大谷翔平（ドジャース）を含めて5人の日本人打者がメジャーでプレーすることになるが、とある記録の達成が期待される。それが、2桁本塁打のそろい踏みだ。

もちろんケガなどによる長期離脱がないという前提にはなるが、大谷と鈴木誠也（カブス）は実績的にも当確だろう。レギュラーの座を確約されていない吉田正尚（レッドソックス）は、350打席前後のチャンスが与えられれば、2桁本塁打も視界に入ってくるはずだ。

そしてルーキーの2人も夏場までには2桁に乗せてくるだろう。

ちなみに日本人打者が同一シーズンに2桁本塁打を記録した過去最多人数は3人で、2005年、2009年、2023年、2024年に記録されている。

【日本人打者の同一シーズン2桁本塁打達成者】

2005年 松井秀喜＝23本、イチロー＝15本、井口資仁＝15本

2009年 松井秀喜～28本、イチロー＝11本、福留孝介＝11本

2023年 大谷翔平＝44本、鈴木誠也＝20本、吉田正尚＝15本

2024年 大谷翔平＝54本、鈴木誠也＝21本、吉田正尚＝10本

今季は吉田を除く4人がレギュラーとしての出場が見込まれるため、過去最多人数を更新する可能性が高い。夢は大きく、5人による20本塁打そろい踏みにも期待したいところだ。

文＝八木遊（やぎ・ゆう）