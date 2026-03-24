オリックスは24日、「オリ姫が選ぶバファローズの推しメン(オリメン)」投票の結果を発表した。

毎年恒例の人気企画「オリメン投票」。今年は「自然体」をテーマに、2月6日から2月14日まで投票を受け付

けた。オリメントップの座に輝いたのは廣岡大志。「無造作な黒髪も似合う。着飾らないからこそカッコいい」、「泥だ

らけの全力プレイが唯一無二」など、多くのオリ姫から熱い声が寄せられ、昨年に続く2連覇を果たした。

2位は「凛とした姿。涼しげな横顔。立っているだけでカッコいい」などの声が集まった中川圭太。昨年の5位か

ら順位を上げた。3位は宮城大弥投手。オリメン上位の常連として、今年も名を連ねた。

また、岩嵜翔選手が5位で初めてのランクイン。WBC メンバーである若月健矢選手、曽谷龍平選手は同率で10

位に入った。毎年話題を集めるビジュアルは、現在制作中だ。

▼ オリメン投票結果

1位 廣岡大志

2位 中川圭太

3位 宮城大弥

4位 山﨑颯一郎

5位 岩嵜 翔

6位 太田 椋

7位 西川龍馬

8位 山岡泰輔

9位 宗 佑磨

10位 若月健矢、曽谷龍平

▼ もう一歩でトップ10! ネクストオリメン

杉本裕太郎選手、紅林弘太郎選手、山下舜平大選手、森友哉選手、西野真弘選手、麦谷祐介選手、吉田輝星選手、

九里亜蓮選手、石川亮選手