大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先日まで開催されていたWBCに複数選手が参加していた。アメリカ代表として参加したウィル・スミス捕手は頂点まであと一歩及ばなかったが、個人としてはかなりいい経験になったと捉えているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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今大会のアメリカは正捕手のカル・ローリー捕手が打撃不振に苦しみ3試合出場にとどまった一方、2番手のスミスは4試合に出場。打率.231、0本塁打、1打点といった数字を残している。

同メディアによると、スミスは今大会について「本当に楽しい試合ばかりだった。国を背負ってプレーするわけだから、すごく情熱がこもるし、盛り上がりも大きい。観客も最高だった。本当に貴重な経験に感謝しているし、優勝したかったね。まだ悔しさは残っているけど、数日後には昨年のワールドシリーズ（WS）のリングを受け取ることになっているから、それで気持ちも変わると思う」と振り返ったという。

ドジャースでは今季も正捕手を務めるスミスだが、WBCの経験を活かして活躍を見せることはできるだろうか。

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