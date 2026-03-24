日本サッカー協会（JFA）は24日、3月の韓国遠征に臨んでいるU－21日本代表メンバーの変更を発表。FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄（桐蔭横浜大学）がコンディション不良のため不参加となり、FWワッド・モハメッドサディキ（FC岐阜）を追加招集することを明かした。

ワッド・モハメッドサディキは2006年5⽉29⽇⽣まれの現在19歳。柏レイソルの育成組織出身で、U－18在籍時の2024年には、第48回日本クラブユースサッカー選手権（U－18）大会および高円宮杯JFA U－18サッカープレミアリーグEASTで得点王を受賞。2025年より柏のトップチームに昇格し、同シーズンはFC琉球へ育成型期限付き移籍。今季はFC岐阜へ育成型期限付き移籍しており、明治安田J2・J3百年構想リーグのEAST－Bグループでは、ここまで7試合に出場して3ゴールを挙げている。

2028年に控えたロサンゼルス・オリンピック出場を目指すU－21日本代表は当初、3月のインターナショナルマッチウィークを利用してトルコのアンタルヤでの遠征を計画していたものの、中東情勢の悪化に伴い、今月15日に遠征の中止が決定。その後、関係各所との調整により、23日から30日にかけて、韓国の天安への遠征が実現。27日にU－21アメリカ代表戦、29日にU－23韓国代表戦が組まれた。なお、いずれの試合も一般非公開となる。

変更後のU－21日本代表メンバーは下記の通り。

◆■U－21日本代表最新メンバー

▼GK

12 小林将天（FC東京）

1 ピサノアレックス幸冬堀尾（名古屋グランパス）

23 荒木琉偉（ガンバ大阪）

▼DF

2 梅木怜（FC今治）

3 関富貫太（横浜F・マリノス）

4 永野修都（藤枝MYFC）

5 土屋櫂大（福島ユナイテッドFC）

22 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大学）

24 山田海斗（ヴィッセル神戸）

21 佐藤海宏（アルビレックス新潟）

15 森壮一朗（名古屋グランパス）

▼MF

6 小倉幸成（法政大学／ファジアーノ岡山内定）

7 石渡ネルソン（セレッソ大阪）

10 石井久継（湘南ベルマーレ）

16 岩本悠庵（中京大学）

14 名和田我空（ガンバ大阪）

8 矢田龍之介（筑波大学）

▼FW

20 古谷柊介（東京国際大学／柏レイソル内定）

18 小池直矢（法政大学）

19 白井亮丞（東京ヴェルディ）

9 ワッド・モハメッドサディキ（FC岐阜）※追加招集

17 福永裕也（京都産業大学）

11 横山夢樹（セレッソ大阪）

13 石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）

25 鈴木大馳（サガン鳥栖）