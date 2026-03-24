楽天は24日、2026シーズンにおいてスタジアム全体で“最強の体験”を提供する年間プロジェクト『みんなの最強パーク2026』を宣言すると発表した。

2025年に掲げた「東北の強さを、野球で語る。」というメッセージを、さらに進化させる形で、東北の強さをスタジアムで体現する取り組みを推進していく。

▼ “最強の体験”をスタジアムから届ける『みんなの最強パーク2026』宣言

2026年1月から本拠地の愛称が「楽天モバイル 最強パーク宮城」へと変更。今シーズン、同スタジアムを舞台に年間プロジェクト『みんなの最強パーク2026』を展開する。このプロジェクトは、昨年掲げた「東北の強さを、野球で語る。」というメッセージをさらに進化させ、東北の強さをスタジアムで体現する取り組み。「みんなの最強パーク」を目指し、来場者全員が“最強”と思える体験づくりを通じて、東北のファンとともに「このスタジアムが最強だ」と誇れる場を創り上げていく。あわせて、“最強”をキーワードとした多彩なコンテンツを展開していく予定だ。野球観戦の興奮はもちろん、家族連れや観光客などあらゆる来場者にとって“最強の体験”を提供するスタジアムづくりを進めていく。