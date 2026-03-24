乃木坂野球部の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」が 2026パ・リーグ公式コラボソングに決定

パシフィック・リーグ6球団とパシフィックリーグマーケティング株式会社は24日、乃木坂野球部の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」が2026パ・リーグ公式コラボソングに決定したことを発表した。

今回、乃木坂46の野球好きメンバーが集まるユニット乃木坂野球部（小川 彩さん、金川 紗耶さん、黒見 明香さん、柴田 柚菜さん、瀬戸口 心月さん、長嶋 凛桜さん）の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」が2026パ・リーグ公式コラボソングに決定。

また今シーズン、パ・リーグ6球場に乃木坂野球部に来場いただくことも決定したほか、パーソル パ・リーグTVや各種SNSでもコラボし、シーズンを通して幅広く盛り上げていく。

▼ 乃木坂野球部 パ・リーグ6球場来場予定

・3月29日(日)：ZOZOマリンスタジアム（ロッテ vs 西武戦）

・7月2日(木) ：エスコンフィールドHOKKAIDO（日本ハム vs オリックス戦）

・7月19日(日)：京セラドーム大阪（オリックス vs 日本ハム戦）

・7月31日(金)：ベルーナドーム（西武 vs オリックス戦）

・8月6日(木) ：みずほPayPayドーム福岡（ソフトバンク vs 日本ハム戦）

・9月19日(土)：楽天モバイル 最強パーク宮城（楽天 vs ソフトバンク戦）

▼乃木坂野球部メンバーコメント

・小川 彩さん

「パシフィック・リーグに連れてって」が2026パ・リーグ公式コラボソングに決まったこと、とても嬉しいです。乃木坂野球部らしい爽やかさと可愛さとワクワク感も感じられる曲になっています。思わず口ずさみたくなるようなキャッチーな曲なので、たくさんの方に聴いて歌って一緒に踊っていただけたら嬉しいです。私はこの春に乃木坂野球部に加入したばかりなんですが、これからこの楽曲とともにパ・リーグを盛り上げていけるように野球部のみんなと頑張りますのでよろしくお願いします」

・金川 紗耶さん

「今回は2026パ・リーグ公式コラボソングとしていただき、とても嬉しく思います!!ありがとうございます!!乃木坂野球部の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」は一緒にパ・リーグを応援したいという気持ちがとても詰まっている、愛のある歌詞だと思います!!もっともっと野球のことを勉強して、この楽曲と乃木坂野球部でパ・リーグを盛り上げていければと思います!!よろしくお願いいたします!!」

・黒見 明香さん

「幼い頃から野球観戦に夢中になり、登下校の合間に一球速報に一喜一憂し、帰宅後はパ・リーグTVを観て宿題をする毎日の中で、大好きな野球にたくさんの勇気を貰ってきました。このたび、ファンの皆様と一緒にシーズンを応援するという夢のような機会をいただき、心より光栄で胸が高鳴る思いです。副音声では、試合の熱く痺れるプレーはもちろん!選手の皆さま一人ひとりの個性や魅力もお伝えできるよう、精一杯務めてまいります。コラボソングに込められた「球場で過ごす時間の楽しさや高揚感」と、チームを愛するファンの皆様と共に、今シーズンのパ・リーグをより一層熱く、楽しく盛り上げられるよう、がんばっていきたいと思います!」

・柴田 柚菜さん

「趣味として楽しんできた野球に、こうして関わらせていただけることを本当に嬉しく思います。皆さんと一緒に熱く、楽しいシーズンにしたいです!また、「パシフィック・リーグに連れてって」は、可愛らしいポップソングになっています!試合観戦に行く前などにこの曲を聴いて、よりわくわくしていただけたら嬉しいです」

・瀬戸口 心月さん

「パシフィック・リーグに連れてって」をコラボソングにしていただき、ありがとうございます!私は高校生のとき、チアリーディング部のイベントなどを通して応援に関わることも多かったので、今回こうしてパ・リーグの皆さんを応援させていただけることをとても嬉しく思います!球場にお伺いできるとのことで、その時には「パシフィック・リーグに連れてって」を、皆さんに聴いてもらえたら嬉しいです!」

・長嶋 凛桜さん

「パシフィック・リーグに連れてって」は聴いていると野球観戦をしたくなるような明るい気分になれる一曲です。思わず口ずさんでしまう可愛いサビにご注目ください!今回2026パ・リーグ公式コラボソングとして皆様に楽曲を届けることができて嬉しい気持ちでいっぱいです。この曲を通して皆さんと野球を楽しみたいと思います!」