高校生でシングルファザーに　原因は彼女の浮気「養育費とかももらえてなくて」「消息も分からないまま」

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#111が、22日に配信された。

高校生でシングルファザーに

番組では、「令和のシンパパ大集合! リアル育児&本音告白SP!」と題し、シングルファザー4名が登場。YouTube登録者数15万人超のエンジニア・Tatsuさん、娘との日常を投稿するTikTokが人気のちからさん、ヤンチャ男子3人をたった一人で育てる経営者シンパパ・九郎丸大樹さんらが、シングルファザーになった経緯や子どもたちとの生活について語った。

現在19歳で、高校生でシングルファザーになったゆうしさん。高校2年生のときに1歳下の地元の友人と交際し、数カ月後に彼女の妊娠が発覚したが、その時すでに妊娠7カ月。彼女の父親から「太ったね」と言われるまで妊娠に気づかず、「まさかと思っていて、太っているとかもあんまり分からなくて」と当時の状況を振り返る。

検査キットで陽性となり、翌日病院で妊娠7カ月と判明。喧嘩中だった自身の親にLINEで「話があるんですけど」と敬語で報告したという。

彼女のSNSでの浮気が原因で破局

そしてここで、ゆうしさんの母親・みさとさんがスタジオに登場。当時高校3年生だった息子からの突然のLINEに対し、「最初『学校やめるか』って聞いたら『違います』っていうから、そしたら今度『妊娠?』って聞いたら『そうです』って。もう心臓ボーン! みたいな」と当時の衝撃を語りつつ、彼女が妊娠25週目だったことから、すぐに産む方向でサポートを始めたと明かした。

未成年同士の出産に向け、両家で話し合いゆうしさんの実家で暮らすことに。役所の手続きや検診も親の同伴が必要など未成年ゆえの苦労があるなか、ゆうしさんは出産費用を用意するため部活を一回やめ、父親の仕事の手伝いと飲食店のアルバイトを掛け持ちして高校生活を送ったそうだ。

そして高校在学中、「2時間目の授業の最中」に無事子どもが誕生したが、子どもが5カ月のときに彼女のSNSでの浮気が原因で破局。「養育費とかももらえてなくて。で、消息も分からないまま」と、過酷な経緯を告白した。

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ﾟ。 ななにー 地下ABEMA

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高校生でシンパパに…！

彼女の妊娠に気づいたのは出産3か月前！？



🩷💛💚ななにー💚💛🩷 — ABEMA(アベマ) (@ABEMA) March 20, 2026