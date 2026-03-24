【藤沢 観光スポットレポ】新林公園 - 家族で1日楽しめる藤沢の里山

藤沢駅から約1kmの距離に、自然をたっぷり満喫できる公園を発見しました。

「川名の里山」として整備されたこの公園。雑木林の散策や古民家見学、湿地の生き物探しなど、お弁当を持参すれば1日のんびり過ごすのにぴったりのスポットです。

茅葺き屋根の古民家で昔の暮らしにふれる

公園正面入口を真っ直ぐ進むと見えてくるのは、歴史を感じる長屋門です。江戸時代、渡内で名主を務めた福原家の長屋門を移築したもので、市の有形文化財に指定されています。

門の両側に部屋がついた設計で、昔の大きな農家の格式を示す建物です。立派な長屋門をくぐると園内の見どころのひとつである古民家の茅葺き屋根が見えてきます。

小さな橋を渡れば、古民家の敷地へ入ります。こちらは、もともと藤沢市柄沢にあった旧小池家住宅を移築したもので、江戸時代後半に建てられました。小池家は当時、村の代表的な名主を務めていました。

古民家には、昔の農家の生活を感じられるつくりが残っています。土間では炊事作業、囲炉裏では暖取りや料理、座敷では家族団らんや客人を迎えるなどに使われていた様子がうかがえます。

玄関や土間の部分まで実際に入ることができるので、間近で当時の生活を感じられて、ちょっとした社会科見学のようです。

こちらの縁側には公園の案内や季節の植物を描いたパンフレットなどがありました。これを持っていると公園での楽しみ方も増えますね。

木々に囲まれた散策路で里山散歩

古民家の裏山から里山に入っていきます。道は比較的歩きやすく舗装されていますが自然の土を感じることもできます。

高さの違いを感じる階段や急な坂道もあり歩きがいのあるコースとなっています。登る際にはスニーカーや履きなれた靴がよいでしょう。

ここでは季節ごとに違う自然を楽しむことができます。各所に設置されたベンチでひと休みしながら木々の隙間から見える景色に目を向けたり、古民家のパンフレットを手にこの花はなんだろうと足を止めたりするのも楽しみのひとつです。

ハイキングコースへの登り口は公園内に3カ所あります。分岐点もいくつかあるので、たっぷりハイキングを楽しみたい方、お散歩がてらのショートコースなど、そのときの気分や体調に合わせて選べるのも嬉しいですね。

湿原と広場でゆっくり休憩タイム

散策路を降りると湿地や水辺の自然が広がるエリアへ。

散策を楽しんだあとは、広場でひと休みです。レジャーシートを広げてお弁当を食べたり休憩を挟んだりと、広い空を見上げながらゆったりとした時間を過ごせます。

広場の脇には川名大池という大きな池があります。この池は、周囲の山から湧き出る湧水によってできたため池で、自然豊かな環境が残されている場所です。

特に野鳥が多く集まる場所として知られており、藤沢市の鳥であるカワセミやアオサギなどを見ることができます。そのため、川名大池はバードサンクチュアリ（野鳥を守る場所）としても大切にされています。

高い木からの木漏れ日も美しく、公園の各所で写生を楽しむ方も見られました。季節によって昆虫や鳥の姿を見ることができ、生き物を探す子どもたちの姿もよく見られます。

たっぷり遊べる冒険広場

公園に入って右側の階段か坂を登れば、子どもたちの楽しい声が響き渡る遊具エリアに着きます。未就学児の子どもたちでも遊べる遊具があり、安全面にも考慮されています。

先日までは梅の花の下でピクニックをされている方が多く見られましたが、これからは桜の花が見頃を迎えようとしています。

公園を訪れる方がきちんとルールを守り、自然も大切にされていることが感じられます。

訪れるたびに季節を味わいながら、体をたっぷり動かし、新たな学びや発見があります。街からすぐそばでありながら、都市の喧騒を忘れてゆったりとした時間を過ごすことができる新林公園にぜひ足を運んでみてください。

新林公園

利用時間

長屋門~広場間の藤棚より山側は文化財保護のためセンサーが働いています。防犯ブザーが鳴るため、19:30～4:30は立ち入り禁止です。古民家／9:00～16:30

休館日

なし古民家／月曜日

電話番号

公益財団法人藤沢市まちづくり協会：0466-46-7788

新林公園古民家：0466-27-4437

アクセス

藤沢駅南口から徒歩20分

住所：藤沢市川名字新林411-1

駐車場：あり 35台（9:00～16:30）