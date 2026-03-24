













ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手が23日（日本時間24日）、ドジャー・スタジアムで行われたロサンゼルス・エンゼルスとのオープン戦に先発登板。初回から制球を崩し、2つの押し出し四球を含む2失点。1死もとれずに降板した。











佐々木は初回、先頭打者にいきなり死球を与えてしまう。続くマイク・トラウトの二ゴロが野選となってオールセーフとなると、次打者にも四球で満塁に。ここで4番のホルヘ・ソレアにフルカウントから押し出し四球を与え、失点した。



制球苦は止まらず、5番のヨアン・モンカダにも四球。2者連続押し出し四球を与えたところでデーブ・ロバーツ監督がマウンドへ向かう。このイニング30球を投げ、ストライクは13球。奪三振は無く、1死もとれずに3四死球2失点で降板となった。



降板の様子は、米スポーツジャーナリストのエイドリアン・メディナ氏のXでも動画で共有された。投稿では「球速はあったが、またしてもコントロールに問題があった」という旨が記されている。



オープン戦特別ルールにより、佐々木は2回から再登板。3回、4回もマウンドに上がり、2回0／3で無安打無失点。しかしながら1試合の投球で計6四球2死球を記録し、不安を露呈した。



佐々木は開幕4戦目、30日（日本時間31日）に行われるクリーブランド・ガーディアンズ戦での先発登板がロバーツ監督により発表されている。





















【動画】エンゼルス戦の初回、マウンドを降りる佐々木朗希

Adrian Medina (@AdrianMedina_16) のXより















Dave Roberts has pulled Roki Sasaki in the first inning without recording an out.



0.0 IP / 0 H / 2 ER / 3 BB / 0 K

30 pitches / 13 strikes



The velocity was there for Sasaki, but the command [again] proved to be the outlier.



Sasaki will most likely come back in the 2nd.

— Adrian Medina (@AdrianMedina_16)【了】