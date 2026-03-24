大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を終えて、シーズン開幕に向けて調整を続けている。今季は開幕から二刀流としての期待が高まっている大谷は、想像以上に順調なペースで仕上がっているようだ。米メディア『ヤード・バーカー』のクリス・ポウンナル記者が言及した。

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この時期の投手は制球にばらつきが出ることも多く、それ自体は問題視されないのが一般的だ。しかし、大谷はサンフランシスコ・ジャイアンツとのオープン戦で5回途中を無失点、被安打1という内容を記録し、終始余裕を持って打者を圧倒した。

デーブ・ロバーツ監督もその姿に驚きを隠さず、「彼を過小評価してはいけない。常に結果を出す」と語った。明らかに調整中の投球ではなく、完成された投球を大谷は披露したのだ。

さらに印象的なのは、大谷自身の評価だ。好投にもかかわらず、試合後は「打者を仕留めきれなかった」「思った球を投げられていない」と課題を口にし、満足する様子はなかった。数字以上に内容を追求する姿勢が際立っている。

今季も期待が持てる大谷についてポウンナル氏は「ロバーツ監督は錆びつきを予想していたが、実際にはリズムとコントロールが確認できた。それにもかかわらず、大谷は改善の余地を見出した。これが初期段階の姿だとすれば、完成形は相手にとって厄介極まりない存在になるだろう」と言及した。

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