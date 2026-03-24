大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間23日、先月から約1ヶ月続いたスプリングトレーニングを打ち上げた。同27日の開幕戦（対アリゾナ・ダイヤモンドバックス）がいよいよ間近に迫るが、デーブ・ロバーツ監督は今春キャンプに満足しているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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同メディアは「ドジャースは開幕ロースターに影響するいくつかの負傷者を抱えているものの、スプリングトレーニング全体としては大きな問題もなく順調に進んだ。カリフォルニアポストのジャック・ハリス記者によれば、それはたとえ派手さに欠けるものであっても、ロバーツ監督にとっては前向きに捉えられるものだという」と言及。

続けて、「静かなキャンプだったね。人によっては退屈だったと言うかもしれないが、我々にとってはそれが良かったと思う」というロバーツ監督のコメントを伝えつつ、「ブレイク・スネル投手とトミー・エドマン内野手が開幕に間に合わないことが決まった以外では、主な話題はテオスカー・ヘルナンデス外野手が再びブレイクしそうな気配を見せていること、佐々木朗希投手の不安定さ、そしてサンティアゴ・エスピナル内野手の台頭だった」と記している。

複数選手がWBCに参加しながらも、ここまではチームに激震が走るようなアクシデントは起きずにきているドジャースだが、このままいい流れでシーズンに入ることはできるだろうか。

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