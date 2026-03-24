「自宅にサウナがあったら…」そんな夢、現実になるかもしれません。フィンランドが誇る世界No.1サウナブランド「HARVIA」が、北海道江別市に初のショールームをオープンしました。本場フィンランドの本格サウナを実際に見て、触れて、そしてロウリュ体験までできるこの特別な場所で、あなたもきっと「ととのう」新発見に出会えるはず。この記事では、ショールームで体感できる驚きの癒しと、理想の自宅サウナを見つけるヒントをご紹介します。

世界No.1サウナブランド「HARVIA」とは？

サウナの熱がもたらすウェルビーイング

HARVIAは、サウナ発祥の地フィンランドで1950年に創業して以来、サウナヒーター市場で圧倒的なシェアを誇り、世界90ヶ国以上に製品を提供し続けています。そのミッションは、「サウナの熱がもたらす様々な効果によって、心身の健康と幸福（ウェルビーイング）を提供すること」。単に機器を製造するだけでなく、サウナ文化そのものを創造している点が魅力です。

日本市場で展開する10kW以下のサウナヒーター全機種で電気安全法の厳しい基準を満たしており、世界No.1ブランドとしての信頼性も抜群です。

北海道で体感する本物のサウナ体験「ハルビアサウナショールーム札幌東」

冬の北海道とサウナの最高の組み合わせ

北海道江別市にオープンした「ハルビアサウナショールーム札幌東」は、地元「竹内建設株式会社」との連携によって実現しました。雪深い冬の北海道で、キンと冷えた空気の中、本格サウナで体を温める…これ以上の贅沢はありません。

ショールームでは、HARVIAが誇るサウナヒーターやサウナルームの多様なラインナップを実際に見て、触れて、ロウリュ体験を通してその“癒しの熱”を体感できます。新築やリフォームで自宅にサウナを導入したい方、店舗や商業施設への導入を検討中の方にとって、心強い場所となるでしょう。

竹内建設の竹内哲也氏の「単にサウナを付けるのではなく、そこで過ごす『豊かなひととき』をデザインする」という言葉が示すように、専門スタッフがお客様一人ひとりのこだわりに寄り添い、最適なプランを提案してくれます。

ショールームへのアクセス

注目のHARVIA製品ラインナップ

北海道江別市元野幌1146-4 敷地内スマートモデューロ10：00～17：00（不定休）0120-6426-37道央自動車 江別西ICから車で3分

ショールームには、HARVIAの多彩なサウナ製品が勢揃いしています。

1. 日本限定モデル！スタイリッシュなモダンサウナ「アーバン」シリーズ

日本の住宅環境を考慮したスタイリッシュなデザインが特徴です。ブラックとホワイトの2色展開で、ご自宅のインテリアに合わせて選べます。

W1,613×D1,600×H2,061mm、定員：2～3名

シックな黒が、まるで美術館のような非日常感を演出します。

W1,213×D1,200×H2,061mm、定員：1～2名

コンパクトながらも本格的なサウナ体験を実現。明るいホワイトは空間に溶け込みやすいでしょう。

2. リラックス度満点！家庭用サウナ「ソポ1616フルガラス」

フルガラス仕様で新登場した「ソポ」は、奥行きが深めのベンチであぐらも組めるのが魅力です。ガラス扉からの光も開放感を演出し、よりリラックスした姿勢でサウナを楽しめます。

W1,618×D1,635×H2,061mm、定員：2～3名

3. 自然と一体になる薪バレルサウナ「バレル2236 ハーフムーン薪」

アウトドアサウナの醍醐味を味わえるバレルサウナ。半円形の大きな窓から景色を眺めながら“ととのう”ことができます。薪ストーブの炎の揺らぎと、移り変わる自然の風景が最高の癒し空間を創出します。

W2,200×D3,660×H2,260mm、定員：5～6名

4. 本格ロウリュを堪能！多様なサウナヒーター

サウナ体験の質を左右するサウナヒーターも豊富に展示されています。

：重厚感のあるボディと迫力満点のロウリュが特徴です。

W600×D600×H830mm、出力：13.8kW

：その名も「ロウリュウの魂」。洗練されたデザインとパワフルな温浴体験が期待できる最新モデルです。

W385×D334×H750mm、出力：9kW

：コンパクトながらHARVIAの性能はそのまま。少人数のサウナルームにも最適です。

W410×D280×H600mm、出力：5.5kW

5. 究極の「ととのい」を完成させる「ハルビアコールドプランジ」

サウナ後の水風呂は「ととのい」に不可欠。HARVIAのコールドプランジは、最低水温3℃を実現し、最高の冷却体験を提供します。PVCタブと組み合わせれば、ご自宅で手軽に究極の「冷」を体感できます。

竹内建設が提案する「豊かな時間」

ショールーム運営を担う竹内建設は、1978年創業の老舗工務店です。「暮らしにきらめきを。」をミッションに、北海道の気候に適応する高性能な住宅を追求してきました。単に建物を建てるだけでなく、住まう人のライフスタイルに寄り添い「豊かな時間」を提供することに重きを置いています。本場フィンランドのサウナ文化を取り入れることで、日々の疲れを癒やし、心身を整える新しいウェルビーイングな暮らしを提案する彼らの姿勢は、HARVIAのサウナ哲学とも見事に合致しています。

最高の「ととのい」を北海道で体験しよう！

自宅や施設へのサウナ導入を検討している方はもちろん、HARVIAのサウナを純粋に体感したい方も、ぜひ「ハルビアサウナショールーム札幌東」へ足を運んでみてください。北海道の地で、世界No.1ブランドが提供する本物のサウナ体験は、きっとあなたの日常に心からの「ととのう」喜びと、新しいウェルビーイングをもたらしてくれるでしょう。

関連記事

株式会社HARVIA JAPAN

竹内建設株式会社HP

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。