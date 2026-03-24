パーソルホールディングスは、「#これ誰にお礼言ったらいいですか」プロジェクトの一環として、保護者から寄せられた保育関係者への感謝の声を代わりに伝える“お礼広告”を、3月23日から4月5日にかけて全国24箇所の駅へ掲出する。

駅中や駅近に保育園がある場所を中心に設置され、卒園シーズンに合わせて、日々子どもを支える保育士、調理師、看護師など、保育に関わるすべての人への感謝を届ける取り組みとなっている。

「#これ誰にお礼言ったらいいですか」プロジェクトは、勤労感謝の日に合わせ、名もなき“誰かの仕事”への感謝を集め、代わりに届ける取り組みとして2023年に開始された。2025年には展示イベントの開催や新聞広告の掲出を行い、全国から4,000件以上のお礼が集まるなど反響を得てきた。

今回掲出される広告には、実際に保護者がX上に投稿したメッセージが採用され、子どもを安心して預けられる存在への素直な感謝が反映されている。“保育関係者がいるからこそ働ける”という日常の支えに焦点を当て、感謝の輪を全国へ広げることを目的としている。

広告は、JR三鷹駅、JR川崎駅、JR神戸駅、JR仙台駅、東京メトロ大手町駅などに掲出されるほか、「本人に届け…!!!」「ありがとう……ありがとう…!!!」と題した複数種類の屋外広告が駅ごとに期間を分けて展開される。

・屋外広告「本人に届け…!!!」

掲出場所：JR仙台駅、JR郡山駅、JR新潟駅、JR小倉駅、JR神戸駅、JR垂水駅、JR大森駅、JR板橋駅、JR新小岩駅、JR三鷹駅、JR立川駅、JR川崎駅、JR平塚駅、JR浦和駅、JR千葉駅、東京メトロ大手町駅

掲出期間：2026年3月23日(月)〜4月5日(日) ※掲出駅によって異なる

・屋外広告「ありがとう……ありがとう…!!!」

掲出場所：JR秋田駅、名鉄名古屋駅、JR兵庫駅、東急大井町駅、JR小岩駅、JR八王子駅、JR桜木町駅、東京メトロ大手町駅

掲出期間：2026年3月23日(月)〜4月2日(木) ※掲出駅によって異なる