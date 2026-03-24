かっぱ寿司は、3月26日から4月15日の期間限定で「春の贅沢ラーメン」3種を販売する。豚骨スープにあさりの旨みを重ねた春らしい味わいに仕上げており、オリジナル極細麺との相性も抜群だという。

あさりの旨みが香り立つ贅沢なラインアップ

今回の期間限定メニューでは、あさりの風味を存分に楽しめる3種類のラーメンが用意される。シンプルにあさりの旨みを味わえる「あさりの豚骨春ラーメン」(490円)に加え、食べ応えのあるチャーシューを合わせた「あさりとチャーシューの豚骨春ラーメン」(540円)が登場。いずれも博多豚骨スープのコクとあさりの出汁が溶け合う一杯とのことだ。

さらに、プチプチとした食感と塩味がアクセントになる「あさりとたらこの豚骨春ラーメン」(540円)もラインアップ。気分やシーンに合わせて異なる味わいを選択できるという。

ザクザク食感の追いシャリで最後の一口まで堪能

ラーメンの〆としておすすめなのが「追いシャリ ザク旨ラー油チャーシュー」(190円)だ。フライドガーリックのザクザク食感とラー油、さらにチャーシューをのせた追いシャリをスープに合わせることで、最後の一口まで満足感のある味わいを楽しめるとのことだ。

追いシャリ ザク旨ラー油チャーシュー(190円)

販売期間は3月26日から4月15日までを予定しており、全国のかっぱ寿司全店で実施される。家族での外食や友人とのランチなど、ちょっと贅沢な一杯を楽しめる機会となりそうだ。期間内であっても販売状況により終了する場合があるとのことだ。