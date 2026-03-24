イタリア代表を率いるジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ準決勝の北アイルランド代表戦に向けて選手たちへの信頼を語った。23日、『Football Italia』が指揮官のコメントを伝えている。

イタリアはFIFAワールドカップ2026の欧州予選でグループIの2位に終わり、プレーオフに回ることになった。そのプレーオフでは北アイルランド、ウェールズ代表、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表と同じパスAに入り、まずは日本時間3月27日に行われる準決勝で北アイルランドと対戦する。

ガットゥーゾ監督は、運命の一戦に向けて「ここにいる選手たちはみな、自分たちが何のためにプレーするのか、そしてこの試合がいかに重要であるかを理解している。私が毎日、絶えず、選手たちにそのことを言い聞かせている姿を想像してみてほしい。我々はこの試合に安心して臨めるよう、やるべきことをやっている」とコメント。そして、「選手たちにプレッシャーをかけすぎる必要はない。これまで多くのタイトルを獲得し、チャンピオンズリーグの決勝を戦い、アッズーリのユニフォームを着てEUROを制覇したこともある選手たちだ。私は選手たちのことを強く信じている。こういう大一番に慣れているからこそ、しっかりと自信を持ち、適切なメンタリティと冷静さを保たなければならない」と選手たちへの信頼を強調し、適切な状態で試合に臨むことが重要であると語った。

そして、「強い意志をもってこの試合に臨み、冷静さを保ちながら危険を察知しなければならない。我々は対戦相手を尊重している。彼らはよく走り回り、闘志にあふれ、セットプレーを強みとしているからだ」と対戦相手の北アイルランドに対するリスペクトを口にした。