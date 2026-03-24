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日本サッカー協会は23日、キリンワールドチャレンジ2026（スコットランド代表戦、イングランド代表戦）の選手変更を発表した。 安藤智哉（ザンクトパウリ）がケガのため不参加となり、橋岡大樹（ヘント）の追加招集が決定。橋岡は昨年10月以来の代表招集となった。

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