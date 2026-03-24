日本サッカー協会は23日、キリンワールドチャレンジ2026（スコットランド代表戦、イングランド代表戦）の選手変更を発表した。
安藤智哉（ザンクトパウリ）がケガのため不参加となり、橋岡大樹（ヘント）の追加招集が決定。橋岡は昨年10月以来の代表招集となった。
日本サッカー協会は23日、キリンワールドチャレンジ2026（スコットランド代表戦、イングランド代表戦）の選手変更を発表した。
安藤智哉（ザンクトパウリ）がケガのため不参加となり、橋岡大樹（ヘント）の追加招集が決定。橋岡は昨年10月以来の代表招集となった。
本記事は「サッカーキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
くも膜下出血の前兆、5人に1人で起こる「警告頭痛」の特徴とは? 数日前から起こりうる、5つの「発症前のサイン」
やばい同僚 第124回 【漫画】同僚が急に休み…体調聞いたら返答ズレてない?
田舎あるある 第153回 【漫画】田舎のトイレで絶望…これ地味にしんどくない?
ジムに通えば 第62回 筋トレあるあるだけど…食事にうるさくなった友人への本音
【3月24日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。