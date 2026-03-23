村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスが26歳の村上宗隆内野手を獲得したことは、今年か来年にア・リーグの地区優勝を狙う意向を示しているからかもしれない。それほどオフシーズンの動きは重要だったと、米メディア『チシティ・スポーツ』が報じている。

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オフシーズンに入ると、村上が東京ヤクルトスワローズからポスティング公示され、MLB球団による争奪戦が始まった。

しかし、当初予想されていたような激しい争奪戦ではなく、期限間近になっても静かな状態が続く。

そして、実際に獲得に動いたのは、ロサンゼルス・ドジャースといった近年日本人選手を集めている強豪球団ではなく、昨季ア・リーグ中地区で最下位に沈んだホワイトソックスだった。

最終的にホワイトソックスは村上と2年総額3400万ドル（約53億4000万円）の契約を結び、将来が期待されるパワーヒッターの獲得に成功している。

2022年に141試合で56本塁打を記録した、あの強打者の姿をメジャーリーグでも見せることができれば、間違いなく大成功の補強と言われることになるだろう。

このホワイトソックスの動きは、ファンにとって重要な意味を持つという。

MLB関係者と米メディア『ESPN』のアナリストたちの言葉として、同メディアは「ホワイトソックス打線には長打力が不足しており、一塁手も必要な状況だった。

それを考えれば、ホワイトソックスにとっては十分に試す価値のある賭けだ。

うまくいけば、村上は本塁打・四球・三振が多い、いわばカイル・シュワーバーのような打者になる可能性があるし、そうなれば若い打線の中軸を担う存在になれる。

仮に三振が増えたとしても問題はない。

契約は2年なので、長期的なリスクはないからだ。

2025年に102敗を喫したチーム状況を考えると意外な補強ではあったが、ホワイトソックスは村上に対する市場の緩さをうまく突いた形とも言えるし、球団が近いうちに地区優勝争いに加われると見ていることの表れとも解釈できる。

今年、あるいは来年には、それを目指すということだ」と伝えている。

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