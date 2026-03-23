3月27日に開幕を迎える2026年シーズンのプロ野球。オープン戦では熾烈なレギュラー争いが繰り広げられているが、各球団でスターティングメンバーの陣容が見えてきている。ここでは、12球団の開幕スタメン予想を紹介したい。今回は、パシフィック・リーグの福岡ソフトバンクホークス編。［1/6ページ］

投手：上沢直之

[caption id="attachment_256698" align="aligncenter" width="530"] 福岡ソフトバンクホークスの上沢直之（写真：産経新聞社）[/caption]

注目の開幕投手には上沢直之が内定している。北海道日本ハムファイターズ時代の2019、2021年に続く自身3度目の大役であり、ソフトバンクでは初となる。

先発陣の柱を担う存在として存在感を発揮し、チームに勢いをもたらしたいところだ。

また、開幕ローテーションは大関友久、カーター・スチュワート・ジュニア、松本晴、徐若熙、大津亮介で臨むとしている。

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の影響でリバン・モイネロの調整が不透明な状況だが、間違いなくローテーションに入るピッチャーだけに、各選手のアピール合戦が期待される。

3月27日に開幕を迎える2026年シーズンのプロ野球。オープン戦では熾烈なレギュラー争いが繰り広げられているが、各球団でスターティングメンバーの陣容が見えてきている。ここでは、12球団の開幕スタメン予想を紹介したい。今回は、パシフィック・リーグの福岡ソフトバンクホークス編。［2/6ページ］

捕手：海野隆司

[caption id="attachment_256699" align="aligncenter" width="530"] 福岡ソフトバンクホークスの海野隆司（写真：産経新聞社）[/caption]

正捕手の座を確固たるものにしつつあるのが、昨季ブレイクした海野隆司だ。

オープン戦でもスタメンマスクを被る機会が多くなっただけに、今季はいよいよ名実ともに「扇の要」として、投手陣の牽引が求められる。

その他のメンバーには、強肩が魅力の谷川原健太、昨季の日本シリーズで活躍を見せた嶺井博希などがいる。

捕手再挑戦の栗原陵矢は、あくまでスクランブルとしての起用が見込まれる。

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内野手

[caption id="attachment_246180" align="aligncenter" width="530"] 福岡ソフトバンクホークスの牧原大成（写真：産経新聞社）[/caption]

一塁手：山川穂高

二塁手：牧原大成

三塁手：栗原陵矢

遊撃手：今宮健太

内野4名は不動のメンバーと言っていい存在だ。圧倒的な長打力で打線の軸となる山川穂高だが、昨季は不本意な成績に沈んだだけに、復活を果たしたい。

二塁には昨季の首位打者、牧原大成が君臨。さらに三塁には栗原陵矢が座り、遊撃手には今季も今宮健太が名を連ねるだろう。

しかし、オープン戦で2本塁打を放った野村勇も忘れてはならない。栗原の打撃の状態がやや不安視されており、取って代わられる可能性もあるだろう。

3月27日に開幕を迎える2026年シーズンのプロ野球。オープン戦では熾烈なレギュラー争いが繰り広げられているが、各球団でスターティングメンバーの陣容が見えてきている。ここでは、12球団の開幕スタメン予想を紹介したい。今回は、パシフィック・リーグの福岡ソフトバンクホークス編。［4/6ページ］

外野手

[caption id="attachment_212945" align="aligncenter" width="530"] 福岡ソフトバンクホークスの近藤健介（写真：産経新聞社）[/caption]

左翼手：柳町達

中堅手：周東佑京

右翼手：近藤健介

外野陣も非常に強力なメンバーが並ぶ。左翼には、昨季最高出塁率のタイトルを獲得するなど、選球眼とコンタクト能力に定評がある柳町達を予想した。

中堅には、昨季もグラウンドを駆け回ったスピードスター・周東佑京が入り、リードオフマンとして相手バッテリーに脅威を与える。

そして右翼は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した近藤健介が濃厚だ。

WBCでは苦しんだが、圧倒的な出塁能力とバットコントロールは健在。打線の核になることは間違いない。

その他にも候補はいたが、正木智也が右足蜂窩織炎で離脱。笹川吉康はオープン戦でのエラーがあり2軍降格。秋広優人も2軍からのスタートとなった。

3月27日に開幕を迎える2026年シーズンのプロ野球。オープン戦では熾烈なレギュラー争いが繰り広げられているが、各球団でスターティングメンバーの陣容が見えてきている。ここでは、12球団の開幕スタメン予想を紹介したい。今回は、パシフィック・リーグの福岡ソフトバンクホークス編。［5/6ページ］

指名打者（DH）：柳田悠岐

[caption id="attachment_212944" align="aligncenter" width="530"] 福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐（写真：産経新聞社）[/caption]

首痛によりオープン戦を欠場することもあった柳田悠岐は、当面の間、指名打者での出場が予想される。

直近2年は出場機会を減らしているが、昨季の日本シリーズでホームランを放ったように、パワーはまだまだ健在だ。

起用法によっては山川穂高の指名打者など、あらゆるパターンが想定されており、流動的になる可能性が高い。

3月27日に開幕を迎える2026年シーズンのプロ野球。オープン戦では熾烈なレギュラー争いが繰り広げられているが、各球団でスターティングメンバーの陣容が見えてきている。ここでは、12球団の開幕スタメン予想を紹介したい。今回は、パシフィック・リーグの福岡ソフトバンクホークス編。［6/6ページ］

ソフトバンクの開幕オーダーは？

1番（左）柳町達

2番（中）周東佑京

3番（右）近藤健介

4番（DH）柳田悠岐

5番（一）山川穂高

6番（三）栗原陵矢

7番（遊）今宮健太

8番（二）牧原大成

9番（捕）海野隆司

出塁率の高い柳町達を1番に置き、周東佑京とのコンビでチャンス拡大を狙う打線だ。3番に近藤健介がいることで、さらにランナーが貯まる可能性が高まる。

4番の柳田悠岐、5番の山川穂高には、ランナーを返す役割が望まれる。また、栗原陵矢が復調すれば、投手にとっても気の抜けない打線になるだろう。

7番以降は今宮健太、牧原大成、海野隆司の順番とした。牧原と海野は順番が入れ替わることも考えられる。

開幕はホーム・みずほPayPayドーム福岡に北海道日本ハムファイターズを迎える。開幕戦は昨季の沢村賞投手・伊藤大海が立ちはだかるが、2年連続の日本一に向け、最高の相手を打ち崩したい。

【了】