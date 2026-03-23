「先発は既報の通り」菅野智之、新天地での開幕ローテーション入りが決定…

菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズが23日（日本時間24日）、2026シーズンへ向けた開幕ローテーションを発表した。オフシーズンにフリーエージェント（FA）になり、ボルチモア・オリオールズ から移ってきた36歳の菅野智之投手も含まれている。米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じた。

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菅野は昨季、初のメジャーリーグで157回投げて10勝10敗、防御率4.64、106奪三振をマーク。

そこそこの成績を残したが、オリオールズは菅野との再契約を望まず、チームを離れることになった。

NPBに戻る可能性もあったが、菅野はMLBに残留することを望み、最終的にロッキーズと1年総額510万ドル（約8億円）の契約を結ぶことになる。

そして、19日（同20日）に行われたオープン戦のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦では、3回投げて4安打1奪三振1失点を記録していた。

すでに開幕投手がカイル・フリーランド投手に決定する中、それ以降の先発ローテーションは不明だったが、開幕数日前となった段階で、ロッキーズを率いるウォーレン・シェーファー監督が、そのメンバーを発表している。

フリーランドに続き、マイケル・ローレンゼン投手、ホセ・キンタナ投手、菅野、そしてライアン・フェルトナー投手という組み合わせとなった。

つまり、菅野は30日（同31日）のトロント・ブルージェイズ戦でマウンドに立つ見込みとなっている。

それを踏まえ、同紙は「先発は既報の通り」とし、「全体的にロッキーズの先発ローテーションには不確定要素はなかったが、5番手だけは大きな疑問が残っていた。

その疑問に、ロッキーズが答えを出した」と伝えている。

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【了】