マンチェスター・シティのイングランド代表DFニコ・オライリーは、カラバオ・カップ制覇がプレミアリーグ優勝争いの流れを変えると語った。23日、イギリス紙『ミラー』がコメントを伝えた。

カラバオ・カップ決勝が22日に行われ、マンチェスター・シティは聖地『ウェンブリー・スタジアム』でアーセナルと激突した。プレミアリーグ優勝を争う両チームの対戦は、左サイドバックとして起用されたオライリーが60分にGKケパ・アリサバラがのファンブルを見逃さず頭で押し込み先制点をもぎ取ると、64分にも頭で追加点を挙げ、マンチェスター・シティが2－0で勝利。5シーズンぶり9度目の優勝を飾った。

マンチェスター・シティは現在、リーグ戦30試合を消化して勝ち点「61」で2位に位置。リーグ戦31試合を消化して首位に立つアーセナルを勝ち点「9」差で追いかけており、第33節にはホーム『エティハド・スタジアム』でのアーセナル戦が控えている。

オライリーはプレミアリーグ優勝争いについて問われ、「僕たちは自信を持っているし、やれるとわかっている。アーセナルは僕たちのホームで戦わないといけないし、今シーズンの試合を振り返ればわかる通り、『エティハド・スタジアム』は相手にとって簡単な場所じゃない。だからこそ僕たちはチャンスはあると思っている」と回答。続けて、「この勝利は僕たちにとって、とても大きなものだ。勢いもつく。ここからさらに前へ進み続けるだけだよ。アーセナルにとっては大きな打撃だろう」とプレミアリーグ優勝争いにおいて大きな弾みとなると語り、次のように続けた。

「間違いなく、彼らにとって大きなダメージだ。僕たちはこの優勝を足がかりに弾みをつけていかないといけない。代表ウィークが終わったらすぐにギアを上げて、全力で戦う」

「リーグでは消化試合数が1つ少ないし、ホームで彼らと対戦する。FAカップでも勝ち残っているし、リヴァプールは手強い。それでも、勝ち続けるためにやれることはすべてやるつもりだ。チームにはすばらしいリーダーたちがいるし、多くのタイトルを勝ち取ってきた選手たちがいる。タイトル争いを経験していない若手にとって、彼らの存在は大きいんだ」

【ハイライト動画】カラバオ・カップ決勝 アーセナルvsマンC