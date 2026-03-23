平成のファッション誌「CUTiE」が豆本で復刻！「宝島社トイズ」から発売される"カプセルトイ"の製作秘話を開発局 局長が語る

◆平成カルチャーが手のひらサイズで復活
佐原：今回は、宝島社が立ち上げた玩具ブランド「宝島社トイズ」のカプセルトイをピックアップ。宝島社の清水弘一さんにお話を伺います。
清水：よろしくお願いします。
佐原：今年6月に第1弾のカプセルトイが発売されるそうですね。
清水：平成に人気を博した宝島社のストリートファッション誌「CUTiE」を再現した豆本と、2000年代に大流行したブランド「Cher」のミニトートバッグキーホルダーを第1弾として発売します。同世代が当時の思い出を語り合って盛り上がったり、SNS世代にも「かわいい！」と楽しんでもらえるアイテムになっています。
佐原：それぞれについて教えていただけますか。
清水：「CUTiE」の豆本のコンセプトは、単なる豆本ではなく「当時のカルチャーを伝える雑誌」という点です。あの時代だからできた「CUTiE」らしい写真やコミックの名シーンをはじめ、当時の貴重な情報を保ちつつ、今の人たちにも受け入れられる新鮮さを感じられるようにページを構成しています。全部で5種類あり、すべて掲載されていた当時のページの一部をそのまま復活させました。
佐原：私も実物を見ましたが、再現性が高いですね。
清水：実はミニトートバッグキーホルダーも、爆発的な人気だった「Cher」のコラボエコバッグを小さいながらもそのまま再現しています。
佐原：製作のなかで苦労したことはありましたか？
清水：カプセルトイの価格で、いかに（バッグの）生地のクオリティを再現するかが一番の課題でしたが、質を落とさずにクリアできました。「CUTiE」の豆本は、モデルさんも含め連絡先がまったく分からない人も多くて、掲載面の確認作業は大変でした。久しぶりにやりとりしたモデルさんから「またつながることができた！」と喜んでくださる方もいて、そんな温かいやりとりもたくさんの方々に伝わればと思います。
＜番組概要＞
番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS
パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）
放送日時：毎週土曜7:25～7:30
番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness