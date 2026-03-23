イングランドサッカー協会（FA）は23日、DFジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン／ドイツ）とFWエベレチ・エゼ（アーセナル）が同国代表から離脱することを発表した。

今月28日にウルグアイ代表、そして31日には日本代表との対戦を控え、現地時間20日にメンバー35名を発表したイングランド代表。この度、レヴァークーゼンによって左太ももの負傷が明かされていたクアンサーおよび、マンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝を負傷欠場したエゼの離脱が発表された。

2選手の離脱を受け、トーマス・トゥヘル監督はDFベン・ホワイト（アーセナル）とFWハーヴィー・バーンズ（ニューカッスル）を追加招集。ホワイトはFIFAワールドカップカタール2022以来約3年半ぶり、バーンズは代表デビュー戦にして唯一の出場である2020年10月以来約5年半ぶりの復帰となる。

現在28歳のホワイトはミケル・アルテタ監督率いるアーセナルでは右サイドバック（SB）を主戦場としているが、センターバック（CB）でもプレー可能。近年は度重なる負傷に悩まされており、今シーズンもここまで公式戦21試合の出場にとどまっているが、直近のカラバオ・カップ決勝ではスタメンに名を連ねた。

また、ホワイトと同じく現在28歳のバーンズは左ウイング（WG）を主戦場とするプレーヤー。今シーズンはここまで公式戦通算50試合に出場し14ゴール5アシストをマークするなど、ニューカッスルの中心選手として存在感を放っている。