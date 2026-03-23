イタリアサッカー連盟（FIGC）は23日、FWフェデリコ・キエーザ（リヴァプール／イングランド）が同国代表から離脱することを発表した。

FIFAワールドカップ2026欧州予選・グループIをノルウェー代表に次ぐ2位で終えたイタリア代表はプレーオフ・パスAへ回ることに。現地時間26日に北マケドニア代表との準決勝に臨み、勝った場合には31日にウェールズ代表vsボスニア・ヘルツェゴビナ代表の勝者と3大会ぶりの本大会出場をかけて激突する。

現地時間20日には“大一番”に臨むメンバー28名が発表されたが、EURO2024以来の招集となっていたキエーザがコンディション不良で離脱することに。FIGCの発表によると、FIGCのトレーニングセンターでコンディション検査を受けた結果、次の2試合には出場不可能と判断され、所属クラブであるリヴァプールとの合意に基づき代表合宿を離れたようだ。

イタリア代表を率いるジェンナーロ・ガットゥーゾ監督はキエーザの離脱を受け、ボローニャのFWニコロ・カンビアーギを追加招集。2000年生まれの現在25歳は左ウイング（WG）を主戦場としており、今シーズンはここまで公式戦37試合出場4ゴール6アシストという成績を残している。昨年10月に行われたFIFAワールドカップ2026欧州予選・グループI第8節でイタリア代表デビューを飾った。

なお、イタリア代表を巡っては、FWジャンルカ・スカマッカ（アタランタ）が右内転筋の負傷によりプレーオフを欠場する可能性があると報じられているほか、DFアレッサンドロ・バストーニ（インテル）も直近のセリエAを欠場しており、コンディションが不安視されている。