侍ジャパン 最新情報

今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で優勝候補だと見られていた侍ジャパンは、まさかのベスト8に終わった。ベネズエラへの敗戦は衝撃的であり、勝利を手にすることができなかった理由がさまざま挙げられている。米メディア『ワールド・ベースボール・ネットワーク』が報じている。

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今大会の侍ジャパンは大谷翔平選手や鈴木誠也外野手、吉田正尚外野手、村上宗隆内野手、岡本和真内野手らがそろう豪華な布陣だった。過去にMLB組の参加に苦戦した大会と比べても、野手陣はまさにドリームチームと呼べるメンバーだ。

一方で、投手陣の招集には限界があり、佐々木朗希投手や今永昇太投手、千賀滉大投手、今井達也投手といった主力投手を欠いたことも事実だった。

さらに、大会前後の采配や選手配置には議論も多く、鈴木の中堅起用や一部選手の起用法などは批判の対象にもなっていた。

大会連覇を逃した侍ジャパンについて、同メディアは「日本と同等かそれ以上の実力を持つベネズエラに敗れたことに恥じる必要はない。しかし、その敗戦以前から、井端弘和監督率いる日本代表には脆弱さが見えていた」と言及した。

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