INI髙塚大夢 大学入学直前にペットショップでバイトを始めた理由とは？「好きなことを仕事に」

11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の髙塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜～木曜22:15頃～）。

3月16日（月）の放送では、春から大学生になるリスナーから届いた「入学までにやるべきこと」という相談に対し、自身の経験を交えてアドバイスを送りました。

＜リスナーからの相談＞

私は次の春から大学生になります！ 今は小学校教師を目指して頑張っているところです。大学生になるまでにやるべきことや、大学でやったほうがいいことなど教えてほしいです。

（沖縄県 18歳）

＜髙塚からのメッセージ＞

髙塚：この夢があるなら、その夢を目指して少しでも何かできることをやってみるのがいいんじゃないかな？

僕が大学生になるときは何をしていたかな……。何か1つ、高校生が終わるとちょっと大人になるというか、自分のために自分の時間を使えるようになるわけじゃないですか。大学とかも履修を組んで、コマとかを自由に変えたりすることができるようになって。

っていうのもあって、僕はその時に新しいアルバイトを始めました！ ペットショップです。何か好きなことを仕事にして、好きなことでお金を稼げたらいいなっていう思いがあったので。その一歩として、大学生になる直前にペットショップのアルバイトの面接を受けて、働きだしたっていう感じなので。

小学校教師を目指すのであれば、何かそれに繋がる何かしらのことをやってみたらいいんじゃないかなと思います。ぜひ有意義に過ごしてください！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info