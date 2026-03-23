大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、佐々木朗希投手が先発として結果を残せるか注目されている。日本時間23日、デーブ・ロバーツ監督は開幕ローテーションの一員として起用することを発表したが、米メディア『ファンサイデッド』は不安視している。

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佐々木は今春のオープン戦で3試合に登板するも、防御率13.50、与四球9と制球力を大きく欠く投球が目立った。ただ、ロバーツ監督は開幕4戦目となる、同31日のクリーブランド・ガーディアンズ戦での先発起用を明言している。

同メディアは「ドジャースが佐々木を降格させる、あるいは今季をリリーフとしてスタートさせたとしても、何ら恥じることはない。もし問題が自信に関係しているのであれば、チームは彼がアウトを重ね、制球を磨けるような状況に置く必要がある。先発ローテにとどまったままでは、そうした改善が見込めるとは考えにくい」と指摘。

続けて、「幸いなことにドジャースは、仮に佐々木がメジャーの投手として期待通りに成長しなくても、それを乗り越えられるだけの戦力を備えている。昨季ワールドシリーズMVPの山本由伸投手は文句なしのエースだし、ブレイク・スネル投手も故障が多いとはいえ、サイヤング賞を2度受賞している実力者だ。さらに、来オフにはタリック・スクーバル投手やフレディ・ペラルタ投手の獲得に動く可能性もあり、そうした補強があっても何ら不思議ではない」と記している。

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