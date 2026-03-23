マイクロマガジン社が刊行するWEBコミック誌「コミックライドivy(アイビー)」は、2026年3月20日に創刊3周年を迎えた。読者への感謝をこめて、3周年記念PVや、書店フェア、プレゼントキャンペーンなどの企画を用意。さらに、6作品の新連載も決定した。

3周年スペシャル企画んじょ詳細は特設サイトにて。

3周年記念PV ４本立て

「3周年記念PV」はYouTubeにて公開中。

書店フェア

協力店舗にて、コミックライドアイビー3周年記念フェアを開催中。対象書籍を1冊買うごとに描き下ろし紙製しおりがプレゼントされる。詳細はブログにて。

期間限定！ネットプリント

不思議の国のアリスをモチーフにした、描き下ろし特別イラスト(全14種)がネットプリントにて配布されている。

対応店舗：ローソン、ファミリーマート

期間：～2026年4月10日(金)まで

サイズ：L判サイズ

※フチあり印刷を推奨

アンケート プレゼント企画

webアンケートの回答者全員を対象に、A5クリアファイルがもらえるキャンペーンを実施。また、さらに抽選で10名にフレークシールが当たるダブルチャンスも実施される。詳細は編集部アカウントにて。

6作品、新連載決定！

4月発売号からは、『毒バラの魔女は静かに暮らしたいのに ～騎士様からの一途な求婚お断り～』(漫画：雫森あゆこ、原作：編乃肌)の連載がスタート。各作品の連載開始月は、コミックライドivyの編集部アカウントより順次案内される。

3月20日発売！WEBコミック誌・コミックライドivy vol.38

各電子書店にて、コミックライドアイビー作品がお得に読めるフェアも開催中。フェア参加書店はブログでチェックしてほしい。