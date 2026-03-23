Mrs. GREEN APPLE大森元貴「“月ほぼ9ミセス”ね！」TBS系で冠番組『テレビ×ミセス』レギュラー化、初回放送日時をあらためて報告

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月16日（月）の放送では、レギュラー化が決定した冠番組「テレビ×ミセス」（TBSテレビ系）の初回放送日を報告しました。大森：TBS系「テレビ×ミセス」の初回放送日時が発表になりました！

🎉月曜よるはエンタメナイト始動🎶



❎『テレビ×ミセス』

記念すべき初回放送日決定👏

📺4月6日（月）よる8時55分〜🎤🍏



よる7時CDTVライブ！ライブ！から

音楽＆エンタメ番組がバトンをつなぎ⚡️🎙️

˗ˏˋ 🌙TBSの月曜の夜を🌙 ˊˎ˗

音楽・エンタメで華やかに盛り上げます🌟#テレビミセス#MrsGREENAPPLE https://t.co/d8zDBrXHvK pic.twitter.com/P5SSQqFwRL

— TBS公式【テレビ×ミセス】❎毎週月曜よる9時放送📺 (@tbsTV_MGA) March 16, 2026藤澤：わ〜！若井：ついに!!大森：来月4月からの我々のレギュラー番組、冠番組です！「テレビ×ミセス」の初回放送は、4月6日（月）20時55分からになります！藤澤：ほぼ9時！大森：そう！ ほぼ9時！若井：ほぼ9時！大森：だからもう、毎週月曜日のほぼ9時は、ミセス！ TBS系、ほぼ9時！若井：“月ほぼ9”!!大森：“月ほぼ9ミセス”ね！藤澤：そういうことですね（笑）。大森：楽しみにしていてください！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info