Mrs. GREEN APPLE大森元貴「“月ほぼ9ミセス”ね！」TBS系で冠番組『テレビ×ミセス』レギュラー化、初回放送日時をあらためて報告

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
3月16日（月）の放送では、レギュラー化が決定した冠番組「テレビ×ミセス」（TBSテレビ系）の初回放送日を報告しました。
＜ミセスからのメッセージ＞
大森：TBS系「テレビ×ミセス」の初回放送日時が発表になりました！
🎉月曜よるはエンタメナイト始動🎶
❎『テレビ×ミセス』
記念すべき初回放送日決定👏
📺4月6日（月）よる8時55分〜🎤🍏
よる7時CDTVライブ！ライブ！から
音楽＆エンタメ番組がバトンをつなぎ⚡️🎙️
˗ˏˋ 🌙TBSの月曜の夜を🌙 ˊˎ˗
音楽・エンタメで華やかに盛り上げます🌟#テレビミセス#MrsGREENAPPLE https://t.co/d8zDBrXHvK pic.twitter.com/P5SSQqFwRL
藤澤：わ〜！
若井：ついに!!
大森：来月4月からの我々のレギュラー番組、冠番組です！「テレビ×ミセス」の初回放送は、4月6日（月）20時55分からになります！
藤澤：ほぼ9時！
大森：そう！ ほぼ9時！
若井：ほぼ9時！
大森：だからもう、毎週月曜日のほぼ9時は、ミセス！ TBS系、ほぼ9時！
若井：“月ほぼ9”!!
大森：“月ほぼ9ミセス”ね！
藤澤：そういうことですね（笑）。
大森：楽しみにしていてください！
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info