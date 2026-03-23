













東北楽天ゴールデンイーグルスのルーク・ボイト内野手は22日、東京ドームで行われた読売ジャイアンツとのオープン戦に「6番・DH」で先発出場。4回に勝ち越しとなる本塁打を放った。



1－1で迎えた4回表。楽天は1死走者なしの場面でボイトの第2打席が回ってきた。巨人の先発は則本昂大。楽天のエースを長く務めた右腕が、東京ドームで古巣相手に立ち塞がる。











カウント2－2からの7球目、外角のスライダーに対してボイトのバットが一閃した。打球は、打った瞬間それと分かる弾道でバックスクリーン左に飛び込んでいく確信弾となり、楽天が2－1と勝ち越しに成功した。



主砲の一打で勢いに乗った楽天は、続く5回に一挙4点を追加。その後も試合を優位に進め、トータルスコア6－2で巨人に勝利を収めた。



ボイトはこれがオープン戦第2号。ここまで16試合で打率.186と本調子には至らないが、この試合の豪快なスイングは状態が上がってきていることを示しているだろう。



来日1年目の昨季は7月に一軍登録。そこから67試合の出場でチームトップの13本塁打を記録し、実力は証明済みだ。



楽天の上位進出には、この男の本塁打量産が欠かせない要素となる。今季の活躍に期待したい。





























【動画】流石のパワー、ボイトのバックスクリーン弾がこれだ！

DAZNベースボール公式Xより













確信の一撃



バックスクリーンへ

🇺🇸ボイト OP戦第2号ホームラン



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