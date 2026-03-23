INI髙塚大夢「無理をして、関わりたくない人と関わるのも…」対人関係に悩む18歳へ送ったアドバイスとは？

11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の髙塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜～木曜22:15頃～）。

3月16日（月）の放送では、リスナーから届いた「相手によって態度を変える友人」についての悩みに、自身の経験を交えながらアドバイスを送りました。

＜リスナーからの相談＞

友達で急に態度を変える人がいます。具体的に言うと、私と話すときと、他の人と話すときのトーンが違います。それを見たらどうしても腹が立ちます。距離を置いたほうがいいでしょうか？（18歳）

＜髙塚からのメッセージ＞

髙塚：あるよねー、これ本当に。でもどうなんだろう？ お友達のトーンの変え方によっても違うよね。僕もこの経験すごいあるから気持ちは分かります。

よそよそしく声のトーンが高くなっちゃうパターンと、逆に声のトーンがすっごい低くなるパターンとあると思うけれど。やっぱり、すごく繊細な部分だけれど、ちょっと気にしちゃうよね、こういうのって。

でも、ちょっと声のトーンが高くなったりするのは、逆にちょっとまだ距離が近くない可能性もあったりするよね。お互いのことをまだ知らないだけの子の可能性もあるから、その時は、いろいろな話をしてみて、仲良くなれるかもしれないし。

でも、あからさまにちょっと嫌がっているというか、あまり良い気がしないような声のトーンの変え方をしているのだとしたら、思い切って距離を置いてもいいのかもしれない。

やっぱり、無理して関わりたくない人と関わるのも、あまり良いことではないと思うから。そこは考えすぎずに友達を選んでみてもいいのかもしれないと思いました。あまり良い気もしないかもしれないけれど、気を負いすぎずに頑張ってください！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info