WBCアメリカ代表 最新情報

WBCアメリカ代表は日本時間18日、ベネズエラ代表に2-3で敗れ、2017年大会以来となる王座奪還を逃がした。同チームは大会中から、他国よりも熱量が低いとする批判を受けていたが、これにキャプテンのアーロン・ジャッジ外野手が反論したという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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同メディアは「WBCアメリカ代表は『仕事一辺倒で楽しんでいない』という声をジャッジは耳にしている。そして、自分たちも実際には大いに楽しんでいたのだと強調した。彼は家族や友人の中にも、やや物足りなく見えたと感じている人がいたことを明かしつつも、その印象を変えることは自分にはできないだろうと認めた」と言及。

続けて、「人それぞれ違うし、文化もそれぞれ違う。もし情熱がないと言うなら――自分の情熱は誰も見ていない中ケージで打ち込んだり、6歳の頃に父と裏庭で必死に練習していたところにある。それが子どもの頃からの、自分たちの情熱の原点なんだ。もしそれをああいう形で表に出していないからといって、野球を愛していないわけじゃない。他人の感じ方について自分がどうこう言うことはできない」というジャッジのコメントを伝えている。

ジャッジらメンバーは失意の中それぞれの所属チームへ戻ったが、間もなく始まるシーズンでは、こうした批判をかき消すような活躍を見せることができるだろうか。

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