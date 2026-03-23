マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、史上最多のリーグカップ優勝回数を樹立した喜びを口にした。22日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

カラバオ・カップ（リーグカップ）決勝が22日に行われ、マンチェスター・シティはアーセナルと対戦。プレミアリーグの優勝も争っている両者の対決は、60分に相手のミスを見逃さなかったニコ・オライリーが先制点を決めると、64分にもオライリーが頭で追加点を挙げ、2－0で勝利を収めた。この結果、マンチェスター・シティは5シーズンぶり9度目の優勝を飾った。

これによってブライアン・クラフ氏、サー・アレックス・ファーガソン氏、ジョゼ・モウリーニョ氏と並んでいた4回という優勝回数を上回り、グアルディオラ監督は史上初となる5度目のリーグカップ制覇を果たした指揮官となった。

試合後、グアルディオラ監督は「ミケル・アルテタがほぼ無敵のチームを作り上げたから、本当に嬉しく思っている。10年間で5度目のカラバオ・カップ優勝は素晴らしいことだ。タイトルを獲得するたびに以前よりも難しくなっているように感じている。本当に多くの理由で難しい試合だった」と振り返った。

また、オライリーが2点目を決めた後には喜びすぎてイエローカードももらっていたグアルディオラ監督は、「またイエローカードをもらいたかったから、ああいうことをしたんだ」と冗談まじりに語りながら、次のように続けた。

「アーセナルのようなチームを相手にあの試合内容で勝利を祝えないなんてできない。私の感情は、試合内容と密接に関係している。私は人工知能ではなく、人間だ。だから、祝いたい。アーセナルや他のファンに失礼なことをしたわけではなく、ただ自分のチームメイトと喜びを分かち合っただけだ。そう感じたから、それを表現したんだ」

そして、4月19日にはリーグ戦での対決も控えているなど、注目が集まっているアーセナルとのプレミアリーグ優勝争いについては「正直に言うと、9ポイント差をつけていたいものだ。すべては彼らの手に委ねられている。私たちには時間、そして素晴らしい休息が必要だ。私は疲れ果てているけど、これから一歩ずつ進んでいくよ」と意気込みを語った。

【ハイライト動画】マンチェスター・シティがアーセナル下して5季ぶり9度目のカラバオ・カップ制覇！