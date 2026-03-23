鮮やかなライトブルーカラーをまとった、ルイ・ヴィトンの新作メンズバッグ

ルイ・ヴィトンは、新作メンズバッグとして、メゾンのシグネチャーであるタイガ・レザーとエンブレマティックなモノグラム・キャンバスを起用したアイテムたちを発表した。鮮やかなカラーとそれぞれ個性的で持ち運びやすい形状を採用した今期の新作は、ファッションのアクセントにぴったりである。

なかなか人と被ることない爽やかで春夏らしいライトブルーカラーはもちろん、シンプルに際立つホワイトカラーも様々なコーディネートに合わせやすく、活躍の場が広そうだ。

製品名：ガストン·ウェアラブルウォレット

素材：モノグラム·コーティッド·キャンバス、タイガラマ·カウハイドレザー

サイズ：W22 x H14.5 x D4.5 cm

価格：288,200円

製品名：アルファ·メッセンジャー

素材：モノグラム·コーティッド·キャンバス、タイガラマ·カウハイドレザー

サイズ：W24 x H16 x D8 cm

価格：375,100円

製品名：トリオ·メッセンジャー

素材：モノグラム·コーティッド·キャンバス、タイガラマ·カウハイドレザー

サイズ：W25 x H18.5 x D7 cm

価格：432,300円

製品名：シティ·キーポル

素材：モノグラム·コーティッド·キャンバス、タイガラマ·カウハイドレザー

サイズ：W27.5 x H16.5 x D15 cm

価格：405,900円

製品名：アヴェニュー·スリングバッグPM

素材：モノグラム·コーティッド·キャンバス、タイガラマ·カウハイドレザー

サイズ：W16 x H33 x D5.7 cm

価格：345,400円