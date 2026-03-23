













横浜DeNAベイスターズの牧秀悟内野手が22日、ベルーナドームで行われた埼玉西武ライオンズとのオープン戦に「1番・二塁」で先発出場。2回に大胆な守備シフトを敷いた二塁守備を披露した。











0－0の2回裏、守るDeNAは1死無走者の場面で6番の長谷川信哉の打席を迎えた。カウント1－1からの3球目、DeNA先発の石田裕太郎が投じた外角シンカーを長谷川が弾き返した。



打球は投手の石田の横をかすめ、二遊間を抜けていくかと思われたが、振り向いた視線の先には二塁手がいた。あらかじめ二塁ベースよりも遊撃寄りにポジションをとっていた牧が、打球を待ち構えていたかのように正面で捕球。



深い位置から強い送球を見せて打者走者をアウトにした。投球や相手打者のデータを踏まえた大胆な守備シフト、NPBではDeNAのOBでもある仁志敏久氏（現西武コーチ）を彷彿とさせるような守備を、牧が体現した。



試合は西武に2点を先取されたが、7回に一挙4点を奪ってDeNAが逆転。そのまま4－2でDeNAが西武に勝利し、オープン戦の戦績を9勝5敗3分けとした。



目標のリーグ優勝に向け、相川亮二新監督がデータに基づいた作戦をどのように展開していくか、注目が高まる試合となった。























【動画】振り向けば牧！大胆な守備シフトがこちら

DAZNベースボールの公式Xより













想定通り



振り返れば牧がいる

ベイスターズの守備シフトが炸裂



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