余裕すら漂う好守…楽天・村林一輝が“一回転スロー”で魅せる















東北楽天ゴールデンイーグルスの村林一輝内野手は22日、東京ドームで行われた読売ジャイアンツとのオープン戦に「8番・遊撃」で先発出場。5回の守りで好プレーを披露した。



楽天は6－1と大きくリードし、5回裏の守りにつく。楽天先発の藤原聡大は1死無走者から、2番松本剛を打席に迎えた。カウント3－2からの7球目、緩急を使ったカーブに松本がくらいつく。











打球は二遊間を際どく抜けていこうかというゴロとなったが、そこには村林がいた。慌てることなく捕球すると、何事もないように一回転スロー。正確な送球が一塁に送られ、打者をアウトにした。



昨季、三塁手でパ・リーグのゴールデングラブ賞を受賞した名手にとって、遊撃はかつて慣れ親しんだポジション。余裕を持った間合いでの打球処理には、気品すら感じさせるものがあった。



楽天はリードを守って6－2で巨人に完勝。オープン戦の戦績を4勝10敗5分けとした。村林は4打数0安打と打撃では結果が出なかったが、軽快な守備を披露した。



内野の要である村林は、最多安打のタイトルホルダーであるように打撃でもチームの中心選手。今季も投打での活躍が、チーム躍進には不可欠だ。























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DAZNベースボール公式Xより













華麗な回転



センターへは抜かせない

村林一輝 ショートで好プレー



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