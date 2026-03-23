「決して批判ではない」大谷翔平所属のドジャース、キム・ヘソンがまさか…

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ロサンゼルス・ドジャースは、レギュラーシーズン開幕に向けてロースターを確定させつつある。さまざまな動きがある中で、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で韓国代表として出場していたキム・ヘソン内野手は3Aへの降格が決まり、驚きを呼んでいる。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマシュー・モレノ記者が報じた。

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ヘソンはアレックス・フリーランド内野手と二塁手の座を争っていたが、デーブ・ロバーツ監督はフリーランドを選択し、ヘソンを3Aオクラホマシティへ送る決断を下した。フリーランドは、右足首手術から復帰予定のトミー・エドマン内野手が戻るまでの暫定的な起用となる見込みだ。

今回の判断は意外なものだった。ヘソンはスプリングトレーニング終盤にかけて好調を維持し、オープン戦では5試合で9本の安打を放ち、OPS1.154、本塁打1、打点5を記録。WBCからの合流後も5試合連続安打と3個の盗塁をマークするなど、結果を残していた。

一方でフリーランドについては、すでに3Aで実績を積んでおり、試す価値があると判断されたようだ。対右投手を中心に起用し、戦力としての可能性を見極める狙いがある。

今回の判断についてロバーツ監督は「今春で最も難しい決断だった。これは決してヘソンへの批判ではない。我々は彼を選手として高く評価しており、いずれチームに貢献してくれると期待している」と言及した。

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