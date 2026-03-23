2018年に結成された「横浜青葉NEXUS」の練習は週末の半日のみ。「何が何でも勝つ」ことよりも「野球は楽しむもの」を大事にして立ち上げられた少年野球チームだ。前回取材に訪れたのは結成1年後の2019年、部員が14人だった頃。あれから部員は45人になった。監督の佐藤慶太さんに話を聞いた。

＜「自分もチームを作りたいんです」という相談が増えた＞

——前回取材は結成間もない７年前でした。あれから変えたこと、変えなかったこと、どんなことがありますか？

子ども達はバッティングが好きですから、昔はバッティングばかりやっていました。でも試合で負けると、子ども達は「楽しい」よりも「辛い」が上回るんです。ですので以前よりも守備練習を多くするなど、練習のバランスが変わりましたね。

——以前は1学年につき7人の定員がありましたが、そこは変わらずですか？

そこも変わったことの一つです。これはチームを運営するなかで分かったことですが、青葉区は受験に熱心な地域のため、毎年5年、6年生の多くが抜けてしまうんです。そうなると残った高学年たちの子が試合を組めなくなってしまう。それで去年の夏から1学年の定員を10人程度に増やしました。

——以前と変わらずに連盟には未加入とのことですが、試合の頻度はどれくらいでしょうか？

シーズン中は1ヶ月に2、3試合くらいです。大きな大会は年に3つほどになります。

——当時と比べてNEXUSと同じような志を持ったチーム、仲間は増えていると感じますか？

ポツポツと増えています。以前は練習試合の相手を探すのも大変でした。今は連盟未加入のチームも増えて、練習試合も組みやすくなりました。「自分もチームを作りたいんです」という相談を頂くことも増えましたね。

——今日もグラウンドに中に多くのお父さんの姿があったり、見学のお母さんの姿も多く見られました。当番制がなくても多くの保護者がグラウンドに来てくれる要因はどこにあると思いますか？

子どものプレーを見たいという気持ちが一番。あとは、よく来てくださる方はチームの理念などを含めて、このチームを好きでいてくれているように思います。

——チーム方針に共感してくれているということですね。

そうですね。あとは練習が週一回半日ですから、時間的にはそんなに負担ではないと思いますし「だったら自分も一緒にやろうかな」と思ってくれているのだと思います。健康にもいいですしね（笑）。

——現在のコーチは何人ですか？

私を含めた立ち上げメンバーの3人と、高学年チーム、低学年チームのお父さんが「やりますよ」と言ってくれて、チームの正式なコーチとしては5人ですね。その５人とその日に来てくれた父さんさん何人かで練習を見ています。

＜良い意味で普通のチームであることがNEXUS＞

——チームを立ちあげて嬉しかったことはどんなことがありますか？

最近の事になりますが、二つあります。一つは、うちはキャプテンを決めるときは5、6年生からアンケートをとるのですが、そのアンケート用紙にわざわざこんなことを書いてくれた子がいたんです。

「阪神の横田慎太郎選手の映画を観て、野球がやりたくでもできなくなった人もいることを知って、今自分が野球をできていることを感謝しないといけないと思いました」って。キャプテンを選ぶこととは関係ないことなんですけどね（笑）。

もう一つは、３年生の子が家庭の事情でチームを辞めなければいけなくなったときのことです。最後の挨拶で必死に涙を堪えながらみんなに話したとき、いつも『ギャーギャー』と騒いでいる子ども達が、この時ばかりは神妙な顔つきで、その子の話を聞いていたんです。

——いい話ですね。

このチームで野球を教えることが、野球を通じた人間形成にも繋がっているんだなと思うと、このチームを立ち上げて本当に良かったと思いました。綺麗なものを綺麗と感じ、困っている人がいれば助けるための勇気ある一歩を踏み出せる。そんな人間の土台となる部分を少しでも身につけて欲しいと思いながら、日々子どもたちと接してきましたから。

私達のチームは何か奇をてらって特別なことをしているわけではありません。子ども達が安心して元気良く遊び回れる、良い意味で普通のチームであることがNEXUSなのかもしれません。

——最後に今後の目標を教えてください。

社会に出たときに良い人材となれるように子ども達を育てたいと思っています。野球を通じて、人の優しさに触れたり、痛みを感じたりするような経験をたくさん出来るチームでありたいですね。試合で勝つことよりも野球というスポーツを人間形成の一部と考え、より豊かな人生を送るために大切なことと考えていますから。（取材・写真：永松欣也）