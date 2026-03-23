WBCアメリカ代表 最新情報

WBCアメリカ代表は日本時間18日、ベネズエラ代表との決勝戦に2-3で敗れ、2017年大会以来となる優勝を逃がした。同戦ではブライス・ハーパー内野手が8回裏に同点2ランを放つ活躍を見せたが、こうした勇姿が見られるのは今大会がラストになるかもしれない。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

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現在33歳のハーパーは、MLBでは通算363本塁打など数々の実績を残している。一方、今大会は貴重な同点弾を放った決勝を含めても、7試合、打率.214、1本塁打、3打点と低調だった。

同メディアは「アメリカ代表はメンバー構成と、マーク・デローザ監督の手腕に疑問符が投げかけられている。次回のWBCは今から3年後の2029年に開催される予定だが、おそらく次回大会には出場しないであろうアメリカのスター選手たちを見てみよう」としつつ、5名の選手をピックアップ。

その中の一人に含めたハーパーについては、「1本の本塁打で時の流れを止めることはできない。彼は次回のWBCが開催される頃には36歳になっている。一塁はスター選手が無限に湧いてくるポジションではないが、ジャック・カグリアノーネ外野手（今大会はイタリア代表だがアメリカ生まれ）、ブライス・エルドリッジ内野手、ニック・カーツ内野手らが、今後その座を担う可能性がある。彼には実績という強みはあるが、アメリカ代表が最高レベルで戦うことを目指すなら、2029年時点で最適な選択肢とはいえないだろう」と指摘している。

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