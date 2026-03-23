ラ・リーガ第29節が22日に行われ、バルセロナはホームでラージョ・バジェカーノと対戦した。

現在4連勝中のバルセロナは、2位レアル・マドリードには勝ち点差「4」を離し、ラ・リーガの首位を快走中。コパ・デル・レイ（国王杯）ではアトレティコ・マドリードに敗れたものの、UEFAチャンピオンズリーグでは、ニューカッスルを下し、準々決勝進出を決めている。

そして、今節は14位ラージョと対戦。ニューカッスル戦で途中交代を余儀なくされたGKジョアン・ガルシアもスタメンに名を連ね、右サイドバックにはロナルド・アラウホが起用された。

試合は立ち上がりにラージョがゴールに近づいたものの、バルセロナが主導権を握る展開。13分には、ハフィーニャがハーフライフ付近でボールをカットし独走。GKと1対1になるも、シュートは枠の左に外れてしまう。

すると迎えた24分、バルセロナが先制点を奪取。左からのCKにアラウホが競り勝ち、頭で合わせた。その後もハフィーニャのミドルシュートがバーに当たるなど、バルセロナが攻め立てるが、前半の終わりにかけてはラージョも反撃の糸口を見出し始める。

追加点の欲しいバルセロナは、後半頭からフェラン・トーレスをピッチに送り込むと、61分にはダニ・オルモとマルク・カサドをピッチに送り込む。1点ビハインドのラージョは62分、CKからニアサイドでフラン・ペレスが合わせるもGKジョアン・ガルシアがシュートストップで難を逃れる。

試合終盤まで時計の針が進み、83分にラージョにビッグチャンス到来。バルセロナのハイラインを突き、アルフォンソ・エスピーノが抜け出し、GKと1対1になるも決め切ることはできない。

その後も、ラージョがチャンスを作り続けるが、GKジョアン・ガルシアがことごとく死守し、このまま試合は終了。バルセロナが1－0で勝利を収めた。

次戦、バルセロナは4日に敵地でアトレティコ・マドリードと対戦。一方のラージョは3日にエルチェをホームに迎え入れる。

【スコア】

バルセロナ 1－0 ラージョ・バジェカーノ

【得点者】

1－0 24分 ロナルド・アラウホ（バルセロナ）

【動画】バルセロナの先制ゴール！



