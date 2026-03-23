吉野家は3月19日、鶏肉を使用した期間限定商品「焦がしねぎ焼き鳥丼」(611円)を全国の吉野家店舗にて発売した。
同商品は鶏肉と2種類のねぎを使用。長ねぎは油で香ばしく炒めることでうまみを引き出し、醤油ベースのニンニクだれが鶏肉と絡み合うことで、食欲を刺激する味わいに仕上げている。
今回、ねぎの風味と香ばしさをより引き立てるために、前回販売時よりも長ねぎの厚さを変更している。なお、同商品はテイクアウトでの利用も可能。一部店舗では販売していない。
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