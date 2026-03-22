二塁手争い激化…？辻本倫太郎、緊急出場で値千金の2ラン　開幕スタメンへ…















中日ドラゴンズの辻本倫太郎内野手が22日、オープン戦の千葉ロッテマリーンズ戦に「2番・二塁」で出場。2回の第2打席にツーランホームランを放った。











2回、ロッテ先発の小島和哉を攻め、木下拓哉のタイムリー、オルランド・カリステの併殺打の間に1点を追加、2点リードの場面で打席に立った辻本。



カウント1－2からの4球目。外角のストレートに対し、新保が逆らわずに打ち返した。打球は快音を残して左翼手の頭の上を超えていく。二者が生還、新保は悠々二塁へ到達する2点タイムリー二塁打となった。



小島の初球のチェンジアップをとらえ、打球はレフトスタンドへ。貴重な追加点となるツーランホームランとなった。



当初、この試合は田中幹也が「2番・二塁」で出場予定だったが、試合開始直前に交代となって緊急出場となっていた辻本。



ここまで15試合に出場して打率.313と好調を維持しており、このホームランで開幕スタメンに向けて大きく前進したと言えそうだ。























【動画】直前交代からヒーローへ！辻本倫太郎のツーランホームランがこちら！

DAZNベースボールのXより













開幕スタメンへ



辻本倫太郎 現在打率3割超え

OP戦第1号ホームラン



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