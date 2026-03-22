侍ジャパン 最新情報

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝での敗退を受け、侍ジャパンの大谷翔平選手が今後も代表としてプレーを続ける意向を示した。一方で、今大会も豪華なメンバーを擁していただけに、ベネズエラ戦での敗戦には厳しい声もある。『ベット・アリーナ』のジャロッド・カスティーロ記者が言及した。

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日本は優勝候補の一角とされながらも、準々決勝でベネズエラに5-8で敗れ、史上初めてベスト4進出を逃した。この敗戦を受けて井端弘和監督が辞任の意向を示すなど、チームは大きな転換点を迎えている。

そうした中で大谷は、自らの責任にも言及しながら、再び国際舞台に立つ意思を明確にした。「もう一度チャンスが欲しい」と語り、次回大会への出場に前向きな姿勢を示している。次回WBCが2029年に開催された場合、大谷は34歳での出場となる見込みだ。

今回の敗戦は、日本野球にとっても大きな意味を持つものとなった。ベネズエラはその勢いのまま決勝でもアメリカを3-2で下し、初優勝を達成。これにより、国際野球における勢力図の変化がより鮮明になった。

今大会の侍ジャパンについてカスティーロ氏は「アメリカやドミニカ共和国と並んで優勝候補とされていた日本は、ベネズエラに衝撃的な敗北を喫し、WBCでの戦いを終えた。この敗北は、大会史上初めて日本が準決勝進出を逃したことを意味し、早急な見直しが必要だ」と言及した。

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