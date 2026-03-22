INI髙塚大夢 1回きりに「『したくないよね』っていう話をずーっとしてて」バンドユニット“ナチュラルウォーター（仮）”の裏話を披露

11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の髙塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜～木曜22:15頃～）。3月16日（月）の放送では、INIの公式YouTubeチャンネルで公開されたバンドユニット“ナチュラルウォーター（仮）”による「True Love」のカバー動画について語りました。――INIの公式YouTubeチャンネルにて、メンバーの木村柾哉、後藤威尊、髙塚大夢、田島将吾の4名からなるバンド“ナチュラルウォーター（仮）”が、INIの楽曲「True Love」のバンドカバー動画を公開。同ユニットは、2025年に愛知・バンテリンドーム ナゴヤで開催された全国ドームツアー「2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE]」内のユニットステージで結成された4ピースバンドです。カバーした「True Love」は、発売初週で121万枚を突破したミリオンシングル「THE WINTER MAGIC」の収録曲であり、木村柾哉が主演を務めた映画『ロマンティック・キラー』のアオハルテーマソングとしても知られています。

2026.03.15 20:00 (JST)

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— INI (@official__INI) March 14, 2026髙塚：生徒（リスナー）の皆さん、こんばんは！ みんなの夢をサポートする、SCHOOL OF LOCK!のチューター・INI 髙塚大夢です！ 今月もここ”チュータールームNo.3”から授業を届けていきます！3月に入りまして、突然ですけれども、ホットな話をちょっとできたらなと思うんですけれども。僕たちINIの中のバンドユニットのPVが公開されたんですね！「True Love」という曲をINIのバンドでセルフカバーさせていただきました！バンド名はですね、ズバリ！「ナチュラルウォーター（仮）」となりました！ “（仮）”なんだよね、まだ変わる余地があるんですけれども。このバンドは、去年やったナゴヤドームでのライブ（2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE]）でバンドを披露したメンバーの構成で。その時に「ナチュラルウォーターとかいいんじゃない？」みたいな自然な流れでできた名前なんですけれども。半年経った今でも“（仮）”として活動しております。そして、「True Love」バンドカバーですけれども、バンドをナゴヤドームでやって、これだけに（1回きりに）したくないよねっていう話をずーっとしてて。だから「いつかコンテンツ出したらいいよね」みたいな話をした結果、無事公開することができたわけでございます！本当に学校の教室のセットで、“THEいかにも青春”って感じで撮影をしたんですけれども。すごい良いものに仕上がっているかなと思いますから、たくさん見ていただけたらなと思います！ そしてこの卒業シーズン、そして新しい新生活シーズンにぴったりな曲だと思いますので、ぜひ見ていただいて、気分を上げてもらえたらなと思います！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info