「お金が貯まる人」はやっている!? 3月後半に試したい「金運」を呼び込む“お金に好かれる財布”3つの習慣とは？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「3月後半に金運を呼び込む『財布の中身』3つのルール」について解説します。3月も後半に入り、年度末の慌ただしさとともに、4月からの新生活に向けて「心機一転、運気を上げたい」と感じる時期になりました。特に金運は、日々のちょっとした習慣が呼び水になると言われています。今回は、3月後半に意識したい「お財布の中身」に関する3つのマナーをご紹介します。年度末は、出費の記録や家計の整理でレシートが溜まりがちな時期。しかし、中身が詰まって“膨らみすぎたお財布”は、新しい運気が入り込むスペースを奪ってしまうと言われています。→【ポイント】その日のレシートはその日のうちに整理するのが理想的です。「出費＝悪いこと」と捉えず、「豊かなサービスを受けた証」として感謝しながら財布から出すことで、お金の巡りが良くなるかもしれません。お財布は、お金にとっての“滞在場所”のようなもの。お札がバラバラの向きで詰め込まれていると、お金が落ち着かない空間になってしまうという考え方があります。→【ポイント】お札の種類（千円、五千円、一万円）ごとに分け、頭の向きを揃えて収納してみましょう。下向きに揃えると「お金が貯まる」、上向きに揃えると「お金が回る」とも言われています。ご自身の今の目標に合わせて試してみるのも良いですね。「いつか使うかも」と溜まった大量のカードは、実は金運の停滞を招く一因になる可能性が。特に3月後半は、期限切れのカードや、1年以上使っていないカードを見直す絶好のチャンスです。→【ポイント】普段使うカードを厳選し、お財布に余裕を持たせることが「豊かさ」を受け入れる準備に繋がると言われています。持ち歩くカードは数枚に絞り、残りはカードケースに分けるか、この機会にアプリへ移行してみるのがおすすめです。こうしたお財布の習慣は、古くから大切にされてきた“暮らしの知恵”のようなもの。毎日手にする身近なアイテムを丁寧に扱うことで、自分自身の気持ちが前向きになり、結果として良い運気を引き寄せる土台が整うと言われています。春の足音が聞こえてくる3月後半。まずは、お財布の中をスッキリとリセットして、軽やかな気分で新しい季節をスタートさせてみてはいかがでしょうか。