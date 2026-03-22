Mrs. GREEN APPLE大森元貴「7月、楽しみましょう！ 一緒にね!!」ミセスのライブで再会を約束した遠距離恋愛リスナーにエール

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
3月16日（月）の放送では、4月から遠距離恋愛が始まるというリスナーから届いたメッセージを紹介しました。
――スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～」を控えるMrs. GREEN APPLE。同ツアーは、東京・MUFGスタジアムで4月と7月に計4日間、そして大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に2日間開催を予定しています。
なお、MUFGスタジアムでの4日間開催は、嵐以来2組目、バンドでは史上初。7月のMUFGスタジアム2公演と5月のヤンマースタジアム長居2公演は、ファンクラブ会員限定公演となります。
＜リスナーからのメッセージ＞
ミセス先生こんばんは！ 私は今お付き合いしている人がいるのですが、その彼が4月から東京へ行くことになり、遠距離になります。引っ越すまでの今はできるだけたくさん思い出を作ろうと、いろいろな場所に出かけています。そして7月の「ゼンジン（ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜）」のライブが当たり、その日にまた会おうと約束しました。「7月に笑顔で会おうね」と言い合えたことが、今の私たちの支えになっています。（兵庫県 18歳 女性 RN：さくら）
＜ミセスからのメッセージ＞
大森：おおー！ なるほど！
若井：付き合っている彼が東京へ！
大森：応援したいよね。
若井：応援したいね。
大森：不安だよね！
若井：そうね。
大森：でも、「ゼンジン」行けるんだね！
若井：ね！ 7月の「ゼンジン」で。彼は4月に東京へ行っちゃうけど。
大森：7月ってことは、さくらが東京に来るのかな？
若井：っていうことかな！
藤澤：そうだ！
大森：国立に来るというね！
若井：そういうことだね！
藤澤：来てくれるんだ！
大森：うれしいね。
若井：うれしい！ で、今は全力で思い出作りをしています、って！
大森：うぉわ〜〜！
若井：……。
大森・若井：うぉわ〜〜〜〜!!
藤澤：（少し遅れて）……うぉわ〜〜!!
若井：いやぁ、いいなぁ！
大森：（笑）。まず、本当に、ありがとう！
若井：そこに尽きるわ！ 7月！
大森：ね！
若井：幸せになってくれよ！ マジで！
大森：7月、楽しみましょう！ 一緒にね!!
藤澤：楽しみましょう！
若井：楽しみましょう！
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info