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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、オープン戦で不安定な投球が続いているものの、開幕の先発ローテーション入りが明言された。昨季の終盤はブルペン陣としてワールドシリーズ連覇に貢献しただけに、先発起用について疑問の声があがっている。米メディア『スポーツ・キーダ』のダニエル・サンティアゴ記者が報じている。

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佐々木は昨季のレギュラーシーズンで36回1/3を投じ、1勝1敗、防御率4.46の成績だった。これは、千葉ロッテマリーンズ時代に394回2/3で29勝15敗、防御率2.10を記録したのとは大きくかけ離れている。

しかし、ポストシーズンの佐々木はブルペン陣として起用され、9試合に登板して10回2/3を投じ、被安打6、失点1、セーブ3、ホールド6を記録。ドジャースのワールドシリーズ連覇に貢献した。

そこで今季の佐々木の起用法には注目が集まっていたが、オープン戦では先発として登板し、期待されていた結果を残せていない。

ブルペン陣として起用すべきとの声がある中、かつてマイアミ・マーリンズでプレーしたクリフ・フロイド氏は「ドジャースは佐々木を先発投手として完全に失敗させるべきだ。そして、彼を立ち上がらせ、進むべき道はブルペンだと伝えるべきだ」と言及した。

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